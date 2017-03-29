Вести районов

СПАС-КЛЕПИКИ. По результатам мониторинга деятельности школ за 2016 год Колесниковская средняя школа стала одной из лучших в Рязанской области. Эта сельская малокомплектная школа вошла в Единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений РФ, подтверждающих высокие показатели безупречного качества образовательных услуг в рязанском регионе. Чтобы попасть в реестр, Колесниковскоя школа прошла отбор по определенным критериям, в которые вошли результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, региональных мониторингов, прокурорских проверок, участия во всероссийских, областных, районных мероприятиях и многое другое.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В библиотеке села Мары прошла экологическая акция «Дом, который построил ты». Акция началась с обсуждения существующих экологических проблем, которые угрожают благополучию планеты. Библиотекарь Галина Борисова и юные читатели обсудили, какую посильную помощь и участие могут оказать школьники в их решении.

САПОЖОК. Музыкант из районного центра Юрий Попов признан лучшим на областном хип-хоп фестивале «OZON FREE MIKE III», прошедшем в Рязани. Всего в фестивале приняли участие 40 исполнителей из областного центра и районов. Наградой победителю стали два сертификата на бесплатную запись любой из своих песен от студий «Резонатор» и «Лови момент».

ПИТЕЛИНО. Земледельцы сельхозпредприятия ООО «Ока молоко» приступили к полевым работам. Первыми вывели на поля свои трактора с разбрасывателями минеральных удобрений механизаторы Сергей Семенов, Виталий Сучков, Сергей Сеннов. Главная задача агрономической службы хозяйства – подкормка посевов озимых зерновых культур и многолетних трав азотными минеральными удобрениями. Минеральные туки вносятся дифференцированно по различным полям и посевам. В первые дни минеральные удобрения внесли на площади 180 гектаров (из них 110 – посевы озимых). Работа по подкормке продолжается.

ШИЛОВО. В районном Дворце культуры прошел районный детский творческий конкурс, посвященный 135-летию К.И. Чуковского «Сказки дедушки Корнея». В конкурсе приняли участие дошкольники из 14 образовательных организаций района, которые состязались в художественном слове, декоративно-прикладном творчестве, показывали театрализованные миниатюры и готовили иллюстрации. Победители награждены грамотами и книгами с произведениями К.И. Чуковского.

ЕРМИШЬ. В районном центре прошел второй этап фестиваля ГТО. В соревнованиях приняли участие 11 команд из районов Рязанской области. Всего 64 человека в возрасте от 18 до 70 лет. Участники демонстрировали спортивную подготовку в плавании, подтягивании, прыжках в длину.