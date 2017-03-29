Рязанская область представит свою книжную продукцию в столице

Об этом говорили участники заседания круглого стола в областной библиотеке имени Горького

Вопросы продвижения книги и чтения обсуждались в рамках круглого стола на тему: «Партнерство библиотек и издательств в формировании коллекции местных изданий и продвижении книги и чтения». В обсуждении темы приняли участие представители регионального министерства печати и массовых коммуникаций, министерства культуры и туризма области, издатели, полиграфисты, книгопродавцы, библиотекари.

Главный библиотекарь отдела формирования фондов «горьковки» Наталия Жилякова рассказала об обязательном экземпляре документов в регионе как важнейшей составляющей библиотечного фонда, проанализировала поступления обязательного экземпляра документов в Российскую книжную палату.

Были подведены итоги участия Рязанской области в Московском фестивале «Красная площадь» в 2016 году. В этом году он пройдет с 3 по 6 июня. Наш регион снова будет представлять книжную продукцию в столице.

Участники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по продвижению книги и чтения через участие в межрегиональном фестивале «Читающий мир».