Будущим рязанским инженерам и программистам предложили достойную работу

В регионе проходят ярмарки вакансий для выпускников и старшекурсников вузов

28 марта такая ярмарка состоялась в Рязанском государственном радиотехническом университете. Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на региональное министерство труда и занятости, выпускникам и студентам старших курсов было предложено около 200 свободных рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях таких сфер, как промышленность, транспорт и связь, торговля, финансовый сектор и ряда других. Состоялись собеседования с работодателями, консультации, проведенные специалистами Центра занятости населения. В общей сложности на ярмарке побывали около 400 человек.

По итогам ярмарок прошлого года интересные для себя вакансии нашли 45 процентов посетителей.

Напомним, накануне ярмарка вакансий состоялась в РГУ им. С.А. Есенина. Ее посетили более 500 выпускников и студентов старших курсов вуза. Цикл ярмарок продолжится по 27 апреля.