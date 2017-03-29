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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 09:04
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Будущим рязанским инженерам и программистам предложили достойную работу

В регионе проходят ярмарки вакансий для выпускников и старшекурсников вузов

28 марта такая ярмарка состоялась в Рязанском государственном радиотехническом университете. Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на региональное министерство труда и занятости, выпускникам и студентам старших курсов было предложено около 200 свободных рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях таких сфер, как промышленность, транспорт и связь, торговля, финансовый сектор и ряда других. Состоялись собеседования с работодателями, консультации, проведенные специалистами Центра занятости населения. В общей сложности на ярмарке побывали около 400 человек.

По итогам ярмарок прошлого года интересные для себя вакансии нашли 45 процентов посетителей.

Напомним, накануне ярмарка вакансий состоялась в РГУ им. С.А. Есенина. Ее посетили более 500 выпускников и студентов старших курсов вуза. Цикл ярмарок продолжится по 27 апреля.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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