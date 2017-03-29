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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 09:09
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Общество
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ТОСовцы из Рязани и Воронежа обменялись опытом

Они обсудили перспективы развития территориального самоуправления в своих регионах

В работе семинара в областном центре приняли участие заместитель главы администрации Рязани Николай Демко и заместитель председателя профильного комитета Воронежской областной Думы Артем Зубков. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Активисты ТОСов Рязани и Воронежа обменялись опытом лучших применяемых на местах практик и проанализировали ключевые показатели реализации общественных инициатив, рассмотрели возможные механизмы поддержки муниципалитетами ТОСов, не являющихся юридическими лицами.

Участники семинара договорились о дальнейшем взаимодействии органов территориального самоуправления Рязани и Воронежа в рамках Общенациональной Ассоциации ТОС, а также обменялись методическими материалами по обучению муниципальных служащих специфике деятельности органов ТОС на местах.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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