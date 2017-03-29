ТОСовцы из Рязани и Воронежа обменялись опытом

Они обсудили перспективы развития территориального самоуправления в своих регионах

В работе семинара в областном центре приняли участие заместитель главы администрации Рязани Николай Демко и заместитель председателя профильного комитета Воронежской областной Думы Артем Зубков. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Активисты ТОСов Рязани и Воронежа обменялись опытом лучших применяемых на местах практик и проанализировали ключевые показатели реализации общественных инициатив, рассмотрели возможные механизмы поддержки муниципалитетами ТОСов, не являющихся юридическими лицами.

Участники семинара договорились о дальнейшем взаимодействии органов территориального самоуправления Рязани и Воронежа в рамках Общенациональной Ассоциации ТОС, а также обменялись методическими материалами по обучению муниципальных служащих специфике деятельности органов ТОС на местах.