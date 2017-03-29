Рязанский дзюдоист завоевал «золото» молодежного первенства России

Эта победа обеспечила Гагику Закаряну из «Кометы» возможность выступить на Первенстве Европы в ноябре в Черногории

В Кемерове, в спорткомплексе «Арена» 27-29 марта проходит Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет (1995-1999 гг.р.). В соревнованиях принимает участие рекордное количество спортсменов - 463 и 64-х российских регионов. Во второй соревновательный день, 28 марта, «золото» в весовой категории до 81 кг (здесь на татами вышли 49 участников) завоевал рязанский дзюдоист, воспитанник тренера Валерия Богодаева из СДЮСШОР «Комета», мастер спорта России Гагик Закарян (на фото).

На пути к верхней ступеньке пьедестала почета и званию победителя молодежного первенства страны наш земляк выиграл 5 схваток – иппоном у иркутянина Мирзо Шукориева (за 2 минуты 13 секунд), с преимуществом в ваза-ри (пол-победы) у Алу Бочкаева (Москва – Республика Чечня), в тяжелейшем дополнительном поединке до «голден скор» за 8 минут 55 секунд у Мусы Кодзоева (Республика Ингушетия), в полуфинале - вновь иппоном у краснодарца Заурбега Алиева (за 4 минут 16 секунд) и, наконец, в финале – и вновь в схватке до «золотой оценки» с преимуществом в вазари за 5 минут 58 секунд у Руслана Годизова (Москва – Республика Северная Осетия-Алания). В итоге у Гагика Закаряна есть звание лучшего юниора страны и пропуск в молодежную сборную России на ноябрьское Первенство Европы в Черногории.

«Бронзу» российского первенства в этом весе завоевали Шамиль Мусаев и Магомед Эдильбиев (оба - Республика Чечня).

В двух шагах от «бронзы» Молодежного Первенства России в Кемерове остановились еще два представителя рязанской СДЮСШОР «Комета», одержавшие по 3 победы, потерпевшие по 2 поражения и занявшие в итоге 7-е места – мастер спорта России Надежда Ромашкова (вес до 63 кг, тренер – Татьяна Сергеева) и Андрей Сидоров (вес до 73 кг, тренер – заслуженный тренер России Дмитрий Сергеев).

Источник: news-sports62.ru