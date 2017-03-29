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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 09:19
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Происшествия
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Ночью в Рязанской области сгорела баня

Сообщение о пожаре в деревне Хрущево Старожиловского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 22 часа 46 минут . Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, огнем уничтожена кирпичная баня размером 4х2м с шиферной кровлей.

Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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