В Рязани впервые пройдет форум «Территория бизнеса – территория жизни»

18 мая в Рязани пройдут Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех». Участие бесплатно

Как информирует сайт регионального министерства экономического развития и торговли, в городе соберется около 400 участников — представители малого и среднего бизнеса, региональная власть, банкиры и лидеры общественных организаций предпринимателей. Организаторы приглашают к участию предпринимателей из всех близлежащих регионов. Для участия необходима предварительная регистрация.

Форум «Территория бизнеса – территория жизни» предполагает не только обсуждение насущных проблем предпринимателей, но и их реальное решение на площадках организаторов и партнеров форума. Так, для того, чтобы участники смогли задать свои вопросы по снижению налоговой нагрузки, осуществлению внеплановых проверок, подключению бизнеса к электросетям и другие, на форуме будет организована специальная сессия – общественная приемная «Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями инфраструктуры». Общественная палата РФ в лице Валентина Агаркова, заместителя председателя комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты РФ, возьмет на контроль исполнение всех прозвучавших обязательств и договоренностей. Если у вас есть вопросы к экспертам, задавайте их при регистрации на форум и приходите 18 мая лично услышать ответ.

В течение дня будут работать несколько тематических сессий и мастер-классов, которые интересны предпринимателям, представителям муниципальных администраций, журналистам. Данный форум призван не на словах, а на деле развивать предпринимательство с помощью понятных программ развития территорий и конкретных мастер-классов для бизнеса и муниципальных чиновников. Подробная программа на официальном сайте мероприятия.

Одно из главных событий форума – определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех». К участию приглашаются предприниматели Рязани и всех соседних регионов. Прием заявок осуществляется до 24 апреля на сайте премии. Определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей состоится в завершении форума «Территория бизнеса — территория жизни».

Кроме того, будут выявлены и награждены лидеры среди муниципалитетов, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата России. Форум проводится при поддержке правительства Рязанской области. Генеральный партнер – электронная площадка «РТС-тендер».

Регистрация на деловую программу форума открыта до 17 мая.