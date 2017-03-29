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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 09:33
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Экономика
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Более 119 миллионов рублей субсидий на оказание несвязанной поддержки уже получили рязанские аграрии

В текущем году субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, также по отдельной статье субсидируется оказание несвязанной поддержки на 1 гектар площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта.

По состоянию на 29 марта сумма субсидий, перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям региона за счет средств областного и федерального бюджетов, составила 119,1 млн рублей или 47 процентов от годового лимита средств, предусмотренных по данному виду поддержки.

В настоящее время министерство сельского хозяйства и продовольствия области принимает документы от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидии. Прием заявок от хозяйств продлится до 10 апреля.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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