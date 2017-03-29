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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 09:45
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Общество
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На улице Островского в Рязани полицейские пресекли деятельность наркопритона

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» оперативники получили от граждан информацию, что в Рязани в одном из домов на улице Островского собираются люди, которые ведут себя подозрительно. Полицейские предположили, что в квартире организован притон для употребления наркотиков.

По предварительным данным, 30-летний рязанец около месяца назад организовал в своей квартире притон для употребления наркотических средств синтетического происхождения. Соседи заметили подозрительную активность и позвонили полицейским. Деятельность наркопритона пресекли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

В Управлении МВД России по региону напоминают: обратиться можно в Дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону - (4912) 27-08-60 или по телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД - (4912) 29-72-20 или по телефону - 02 (102 для мобильных операторов).

Каждое сообщение проверят.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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