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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 09:53
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Общество
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В Рязани ищут очевидцев ДТП

Следственным отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествия, которое случилось 8 декабря 2016 года около 12 часов 50 минут. 52-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Пежо Боксер», двигаясь по автодороге Рязань-Ряжск, вблизи села Епихино Старожиловского района совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 62-летнего жителя областного центра, который от полученных травм скончался.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: 8(4912)29-95-88.

 Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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