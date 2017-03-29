В Рязани ищут очевидцев ДТП

Следственным отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествия, которое случилось 8 декабря 2016 года около 12 часов 50 минут. 52-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Пежо Боксер», двигаясь по автодороге Рязань-Ряжск, вблизи села Епихино Старожиловского района совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 62-летнего жителя областного центра, который от полученных травм скончался.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: 8(4912)29-95-88.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области