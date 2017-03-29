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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 10:02
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Культура
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В Рязани откроется выставка, посвященная жизни и творчеству Андрея Тарковского

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, выставочный проект «Тарковский. Жизнь в кино» откроется 4 апреля в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» (ул. Грибоедова, 26/6). Выставка подготовлена информационно-аналитическим центром культуры и туризма и Международным центром Тарковского при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области и приурочена к 85-летию великого кинорежиссера.

В экспозиции будут представлены эксклюзивные фотоработы разных авторов, связанных творческой деятельностью с А.А. Тарковским, из личных архивов великого кинорежиссера.

В рамках церемонии открытия выставочного проекта зрителям представит литературно-музыкальную композицию актриса театра и кино Анна Бибикова; состоится кинопоказ документального фильма «Андрей Тарковский. Воспоминания».

Выставка будет работать до 5 мая.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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