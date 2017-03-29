В Рязани откроется выставка, посвященная жизни и творчеству Андрея Тарковского

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, выставочный проект «Тарковский. Жизнь в кино» откроется 4 апреля в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» (ул. Грибоедова, 26/6). Выставка подготовлена информационно-аналитическим центром культуры и туризма и Международным центром Тарковского при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области и приурочена к 85-летию великого кинорежиссера.

В экспозиции будут представлены эксклюзивные фотоработы разных авторов, связанных творческой деятельностью с А.А. Тарковским, из личных архивов великого кинорежиссера.

В рамках церемонии открытия выставочного проекта зрителям представит литературно-музыкальную композицию актриса театра и кино Анна Бибикова; состоится кинопоказ документального фильма «Андрей Тарковский. Воспоминания».

Выставка будет работать до 5 мая.