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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 10:09
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Общество
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Жительница Рязани расписывала стены домов ссылками на сайты, связанными с распространением наркотиков

В ходе антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» граждане сообщили в полицию, что в Рязани в районе улицы Дзержинского ходит молодая девушка и оставляет на стенах жилых домов подозрительные надписи, похожие на интернет-ссылки, сообщает сайт УМВД России по области.

Оперативникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани удалось задержать нарушительницу с поличным, как раз тогда, когда она наносила на стену очередную надпись.

Сотрудники полиции выяснили, что вредоносные надписи наносила 18-летняя рязанка. Она уже год употребляла синтетические наркотики и «подрабатывала» такой настенной «росписью».

В настоящее время оперативники устанавливают все звенья криминальной цепи, выясняют, кто скрывается под интернет-псевдонимами и сайтами, через которые пытаются незаконно распространять наркотики.

В отношении нарушительницы возбуждено административное дело. За нанесение вредоносных надписей на стены жилых домов грозит внушительный штраф.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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