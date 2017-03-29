Жительница Рязани расписывала стены домов ссылками на сайты, связанными с распространением наркотиков

В ходе антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» граждане сообщили в полицию, что в Рязани в районе улицы Дзержинского ходит молодая девушка и оставляет на стенах жилых домов подозрительные надписи, похожие на интернет-ссылки, сообщает сайт УМВД России по области.

Оперативникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани удалось задержать нарушительницу с поличным, как раз тогда, когда она наносила на стену очередную надпись.

Сотрудники полиции выяснили, что вредоносные надписи наносила 18-летняя рязанка. Она уже год употребляла синтетические наркотики и «подрабатывала» такой настенной «росписью».

В настоящее время оперативники устанавливают все звенья криминальной цепи, выясняют, кто скрывается под интернет-псевдонимами и сайтами, через которые пытаются незаконно распространять наркотики.

В отношении нарушительницы возбуждено административное дело. За нанесение вредоносных надписей на стены жилых домов грозит внушительный штраф.