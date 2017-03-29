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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 10:22
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Спорт
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В Рязанской области прошли областные зональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, соревнования состоялись в Ряжске в спортшколе «Флагман». В Состязаниях приняли участие школьницы 2002-2003 годов рождения.

Участие в соревнованиях приняли команды Скопинского района, Скопина, Александро-Невского и Кораблинского районов.

Победителем турнира стала команда города Скопина. Второе место заняла команда Скопинского района. На третьем – девушки команды Александро-Невского района.

Победители получили грамоты и призы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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