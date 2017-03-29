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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 10:36
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Общество
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14 лет колонии строгого режима получил житель Рязанской области за изнасилование и причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, 42-летнему жителю Шиловского района, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), вынесли приговор.

Следствием и судом установлено, в ночь на 24 июля прошлого года обвиняемый выпивал в компании. После застолья он повез свою знакомую, находившуюся в сильной степени алкогольного опьянения, на автомобиле в село Салаур Шиловского района. По дороге между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина избил и изнасиловал женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Приговором Шиловского районного суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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