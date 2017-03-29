В Рязани откроется персональная выставка картин Алексея Чикишева

Как сообщает сайт администрации города, персональная выставка художника, публициста, ветерана боевых действий в Афганистане Алексея Чикишева откроется 31 марта, в 16.00, в Музее истории ВДВ.

Работы автора, посвященные службе в Афганистане, выставлялись в Центральном доме художника, «Манеже», Центральном доме литератора и других известных выставочных залах. Часть его работ приобретена частными коллекционерами из США, Германии и Франции.

Выставка будет работать до 15 мая.