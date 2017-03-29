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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 10:42
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Культура
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В Рязани откроется персональная выставка картин Алексея Чикишева

Как сообщает сайт администрации города, персональная выставка художника, публициста, ветерана боевых действий в Афганистане Алексея Чикишева откроется 31 марта, в 16.00, в Музее истории ВДВ.

Работы автора, посвященные службе в Афганистане, выставлялись в Центральном доме художника, «Манеже», Центральном доме литератора и других известных выставочных залах. Часть его работ приобретена частными коллекционерами из США, Германии и Франции.

Выставка будет работать до 15 мая.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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