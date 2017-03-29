Рязанские художники помогли горожанам почувствовать весеннее настроение

В выставочном зале регионального отделения Союза художников России открылась выставка «Весна-2017», сообщает об этом портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА. Участие в церемонии открытия приняли заместитель председателя правления отделения Василий Николаев, начальник отдела развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма Рязанской области Елена Горшкова, представители творческой общественности города.

Ежегодно рязанские авторы весной презентуют зрителям свои работы, написанные за последнее время. В этом году погода художников подвела, но весеннее настроение с лихвой передавали полотна. В рисунках Татьяны Пивоваровой расцветала сирень и пионы, гладиолусы, в работах Евгения Биценко удивляли красотой гладиолусы. Свои пейзажи на выставку представил Лев Костев — на его полотнах уголки, знакомые с детства. Немало в залах выставочного зала и городских зарисовок.

Известные авторы представили масштабные работы и скульптуры.