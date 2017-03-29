Не стать жертвами телефонных мошенников жителям Рязанской области помогут рекомендации, подготовленные полицейскими

На сайте УМВД России по области опубликованы наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества и даны рекомендации, как не стать жертвой преступников.

Чаще всего злоумышленники вводят гражданина в заблуждение когда по телефону предлагают купить товар через объявление в сети Интернет, либо воспользоваться услугой.

Тревожным «звоночком» может быть смс-сообщение от имени банка, либо телефонный звонок от человека, представившегося работником банка с информацией о блокировке банковских карт или с другой негативной информацией.

Мошенники звонят гражданам и требуют выкупа или взятку за якобы освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего то или иное преступление.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников:

При необходимости покупки или продажи имущества через объявление в сети Интернет (сайты: «Авито», «Автору» и др.), постарайтесь не перечислять предоплату, лично не убедившись о наличии товара и необходимых на него документов, при этом по телефону ни в коем случае нельзя сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли, в том числе совершать какие-либо операции через банкоматы «под диктовку» другого лица. Получив SМS-сообщение с незнакомого номера о том, что на Ваш счет поступил платеж, немедленно проверьте баланс.

Обращайте особое внимание на абонентские номера, с которых приходят SМS-сообщения или телефонные звонки от лиц, представившихся работниками банка. Злоумышленники при этом используют стандартные 11-тизначные номера операторов сотовой связи, также имеют случаи использования злоумышленниками федеральных многоканальных номеров - 8-800-ххх-хх-хх.

В связи с этим необходимо обязательно сверять номера телефонов, с которых поступают SМS-сообщения или телефонные звонки, с указанными номерами в официальной информации банков.

При поступлении звонка от неизвестного лица на мобильный (стационарный) телефон о проблемах близких людей не впадайте в панику, необходимо любым способом связаться с тем, о ком идет речь. Если с незнакомого номера с Вами начинает разговаривать родственник, но при этом у Вас есть сомнение, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его настоящий мобильный телефон. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.

При выполнении этих простых правил Вы не станете жертвами мошенников. Расскажите пожилым родственникам о том, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.