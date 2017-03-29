В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали

ДТП произошло вчера в 18.34 в Рязани напротив дома №6 по улице Южный промузел. Как сообщает сайт УМВД России по области, автомобиль «Вольво» с полуприцепом, двигаясь со стороны Челябинска в направлении Москвы, столкнулся с автомобилем «Ssаng Yоng». В результате ДТП 30-летняя женщина - пассажир легковой автомашины - получила травмы, от которых скончалась на месте аварии. Водитель и 8-летняя пассажирка того же автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.