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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 11:34
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Происшествия
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В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали

ДТП произошло вчера в 18.34 в Рязани напротив дома №6 по улице Южный промузел. Как сообщает сайт УМВД России по области, автомобиль «Вольво» с полуприцепом, двигаясь со стороны Челябинска в направлении Москвы, столкнулся с автомобилем «Ssаng Yоng». В результате ДТП 30-летняя женщина - пассажир легковой автомашины - получила травмы, от которых скончалась на месте аварии. Водитель и 8-летняя пассажирка того же автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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