Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве

В пресс-конференции принимают участие около полусотни представителей более тридцати СМИ региона

Основные темы, которые были затронуты в начале встречи, касаются повышения инвестиционной привлекательности региона, поддержки бизнеса, состояния дорожной сети, развития моногородов.

Отвечая на один из первых вопросов, Николай Любимов заявил, что постарается быть открытым, в том числе для СМИ. В частности, планируется ежемесячно проводить пресс-конференции главы региона.