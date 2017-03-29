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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 11:39
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве

В пресс-конференции принимают участие около полусотни представителей более тридцати СМИ региона
Автор фото: Александр Королев | Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве
Фото: Александр Королев.

Основные темы, которые были затронуты в начале встречи, касаются повышения инвестиционной привлекательности региона, поддержки бизнеса, состояния дорожной сети, развития моногородов.

Отвечая на один из первых вопросов, Николай Любимов заявил, что постарается быть открытым, в том числе для СМИ. В частности, планируется ежемесячно проводить пресс-конференции главы региона.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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