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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 11:40
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В одном из микрорайонов Рязани вновь произошел прорыв теплотрассы

Без тепла остались 116 жилых домов, 9 школ, 4 детских сада

Сайт администрации города сообщает, что ремонт поврежденного участка тепломагистрали в Дашково-Песочне планируется завершить сегодня до 20.00. В настоящее время специалисты МУП «РМПТС» локализовали место порыва и приступили к устранению его последствий.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для организации ремонтных работ с 09.00 прекращена подача теплоснабжения в 116 жилых домах, 9 школах, 4 детских садах.

Напомним, 5 дней назад, 24 марта на этом же участке теплотрассы также ликвидировали прорыв.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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