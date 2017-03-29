Юный пьяный водитель на «Жигулях» на парковке у торгового центра врезался в 4 автомобиля

ДТП произошло вчера примерно в 21.20 на автопарковке возле ТРЦ «Премьер» в Рязани, сообщает сайт УМВД России по области. Нетрезвый несовершеннолетний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением, в результате машина врезалась в 4 припаркованных автомобиля.

Полицейские установили, что прав у несовершеннолетнего водителя не было. Парень получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, согласно ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, предусмотрены следующие санкции: административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30000 рублей.