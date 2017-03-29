Поселок Лесной Шиловского района станет первым населенным пунктом Рязанской области, который войдет в федеральную программу развития моногородов

Об этом глава региона заявил во время сегодняшней пресс-конференции в областном правительстве. Ранее во время пресс-конференции в агентстве ТАСС Николай Любимов сказал о необходимости вхождения области в федеральную программу развития моногородов уже до конца этого года.

Поддержка именно поселка Лесной связана с необходимостью сохранения единственного предприятия в поселке «Эластик».

– Поселок Лесной – первый моногород, куда мы планируем привлечь инвесторов, – заявил врио губернатора.