35 процентов жителей Рязанской области систематически занимаются физкультурой и спортом

Об этом министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова сообщила на заседании расширенной коллегии при региональном минспорте. В работе коллегии приняла участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.

В числе главных достижений прошедшего спортивного года – 10 место региона в РФ по результатам развития физической культуры и спорта и 3 место – среди регионов численностью населения от 1 до 2 миллионов человек. По итогам рейтинга, подготовленного Общественной палатой Российской Федерации на основе анализа показателей за 2015-2016 годы, Рязанская область занимает второе место среди регионов, реализующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. В 2016 году Рязанская область заняла 10 место среди субъектов Российской Федерации по эффективности органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику. Кроме того, в числе главных результатов работы в 2016 году Татьяна Пыжонкова назвала завоевание рязанскими спортсменами 4 лицензий для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35 процентов и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Спасске.

На заседании коллегии выступили и содокладчики. Заместитель главы администрации Скопинского района Александр Соловьев рассказал о развитии физической культуры и спорта на территории муниципального образования. О реализации инклюзивного образования рассказал директор ДЮСШ «Елатьма» Андрей Умнов. Начальник отдела управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Смирнова представила опыт работы Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках». Выступление Михаила Невдаха было посвящено набирающему обороты в регионе движению «Юнармия».