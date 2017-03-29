С улиц и дорог Рязани продолжают убирать мусор и грязь

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью в уборке города было занято более 50 единиц техники. Всего вывезено 116 кубометров грунтовых наносов. Работу по уборке проводили на улицах Высоковольтной, Чкалова, Зубковой, Весенней, Шевченко.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 2 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.