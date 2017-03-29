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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 13:14
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С улиц и дорог Рязани продолжают убирать мусор и грязь

Автор фото: Александр Королев | С улиц и дорог Рязани продолжают убирать мусор и грязь
Фото: Александр Королев.

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью в уборке города было занято более 50 единиц техники. Всего вывезено 116 кубометров грунтовых наносов. Работу по уборке проводили на улицах Высоковольтной, Чкалова, Зубковой, Весенней, Шевченко.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 2 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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