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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 13:38
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Власть
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Сеть поликлиник в Рязани будет расширяться

Автор фото: Александр Королев | Сеть поликлиник в Рязани будет расширяться
Фото: Александр Королев.

Во время пресс-конференции в региональном правительстве врио губернатора Николай Любимов сообщил о том, что региональная власть вернется к вопросу строительства поликлиники в Дашково-Песочне. Об этом глава региона сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Рязанских ведомостей». Поликлиника, действительно, нужна, констатировал Николай Любимов. Сейчас прорабатываются варианты ее возведения.

Отвечая на вопрос, касающийся детского здравоохранения, глава региона заявил, что планируется изменить логистику работы детских поликлиник, грамотно перераспределить потоки пациентов. Конечная цель предстоящих изменений – сделать так, чтобы родители с детьми могли попасть на прием к любому специалисту.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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