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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 14:17
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Организованные перевозки детей на спортивные соревнования за пределы Рязанской области должны осуществляться строго по закону

Об этом было заявлено сегодня на расширенной коллегии при региональном минспорте. Поводом для подобного заявления послужил трагический случай, когда в ДТП в субботу, 25 марта, погибли трое юных рязанских спортсменов. Их тренер взял на себя ответственность довезти своих воспитанников из Рязани до Воскресенска, где у юных боксеров должны были пройти тренировочные спарринги.

Как сообщила на заседании коллегии министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, минспорт осуществляет командирование за пределы региона только представителей спортивных сборных Рязанской области в соответствии с ежегодно утверждаемыми списками, представленными региональными федерациями по видам спорта, и только на официальные межрегиональные, всероссийские, международные соревнования и тренировочные мероприятия, включенные в календарный план на текущий год. Командирование осуществляется на основании официальных вызовов и регламентировано федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и постановлением правительства Рязанской области от 1 марта 2011 года №33.

В связи с произошедшим трагическим случаем министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области разработало дополнительный комплекс мер безопасности для перевозок организованных групп детей, которые необходимо выполнять на территориях муниципальных городов и районов области. В решение расширенного заседания коллегии внесен пункт, согласно которому главам администраций городов и районов рекомендовано в срок до 1 мая 2017 года провести в своих муниципальных образованиях мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при перевозках организованных групп детей

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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