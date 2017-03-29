Игроки главной хоккейной команды Рязанской области в составе ярославского «Локомотива» продолжают борьбу за награды чемпионата России

Железнодорожники в финале конференции «Запад» континентальной хоккейной лиги встречаются с командой СКА из Санкт-Петербурга. Армейцы ведут в серии плей-офф со счетом 3:0. Сегодня, 29 марта, состоится четвертый поединок. Он будет показан на телеканале «Матч-ТВ» в 18 часов 40 минут. Чтобы продолжить борьбу за выход в заключительную стадию соревнований, ярославцам сегодня надо обыграть соперников.