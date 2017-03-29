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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 14:20
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Спорт
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Игроки главной хоккейной команды Рязанской области в составе ярославского «Локомотива» продолжают борьбу за награды чемпионата России

Железнодорожники в финале конференции «Запад» континентальной хоккейной лиги встречаются с командой СКА из Санкт-Петербурга. Армейцы ведут в серии плей-офф со счетом 3:0. Сегодня, 29 марта, состоится четвертый поединок. Он будет показан на телеканале «Матч-ТВ» в 18 часов 40 минут. Чтобы продолжить борьбу за выход в заключительную стадию соревнований, ярославцам сегодня надо обыграть соперников.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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