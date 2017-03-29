Областная общественно-политическая газета
15:45 МСК
Среда
29 марта 2017 года
Выпуск № 55 (5342)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанский дзюдоист завоевал «золото» молодежного первенства РоссииПреподаватели рязанского агротехнологического университета рассказали скопинским школьникам об интересных профессиях для селаБудущим рязанским инженерам и программистам предложили достойную работуРязанская область представит свою книжную продукцию в столицеТОСовцы из Рязани и Воронежа обменялись опытом
Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 14:22
Просмотров: 38
Актуально
Версия для печати

В Рязанской области остаются подтопленными 5 низководных мостов

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды не изменился. Он составляет 238 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 508 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды не изменился. Он составляет 324 сантиметра.

На территории Касимова уровень воды остался на отметке 323 сантиметра.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 241 сантиметр.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 6 сантиметров и составил 344 сантиметра.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 287 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 275 сантиметров.

На реке Ранова у села Троица уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 471 сантиметр.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 134 сантиметра.

В Сапожковском районе в результате спада уровня воды в реке Пара произошло освобождение от воды автомобильного моста вблизи села Ширино Сапожковского района.

В Путятинском районе в результате спада уровня воды в реке Пара произошло освобождение от воды автомобильного моста между н.п. Песочня и Черняевка в Путятинском районе.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 5 низководных мостов в Путятинском, Сапожковском, Старожиловском и Скопинском районах, а также участок автодороги в Рязанском районе.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
14:20
Игроки главной хоккейной команды Рязанской области в составе ярославского «Локомотива» продолжают борьбу за награды чемпионата России
14:17
Организованные перевозки детей на спортивные соревнования за пределы Рязанской области должны осуществляться строго по закону
13:38
Сеть поликлиник в Рязани будет расширяться
13:14
С улиц и дорог Рязани продолжают убирать мусор и грязь
12:40
35 процентов жителей Рязанской области систематически занимаются физкультурой и спортом
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы