В Рязанской области остаются подтопленными 5 низководных мостов

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды не изменился. Он составляет 238 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 508 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды не изменился. Он составляет 324 сантиметра.

На территории Касимова уровень воды остался на отметке 323 сантиметра.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 241 сантиметр.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 6 сантиметров и составил 344 сантиметра.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 287 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 275 сантиметров.

На реке Ранова у села Троица уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 471 сантиметр.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 134 сантиметра.

В Сапожковском районе в результате спада уровня воды в реке Пара произошло освобождение от воды автомобильного моста вблизи села Ширино Сапожковского района.

В Путятинском районе в результате спада уровня воды в реке Пара произошло освобождение от воды автомобильного моста между н.п. Песочня и Черняевка в Путятинском районе.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 5 низководных мостов в Путятинском, Сапожковском, Старожиловском и Скопинском районах, а также участок автодороги в Рязанском районе.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.