Областная общественно-политическая газета
15:45 МСК
Среда
29 марта 2017 года
Выпуск № 55 (5342)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Преподаватели рязанского агротехнологического университета рассказали скопинским школьникам об интересных профессиях для селаРязанский дзюдоист завоевал «золото» молодежного первенства РоссииБудущим рязанским инженерам и программистам предложили достойную работуРязанская область представит свою книжную продукцию в столицеТОСовцы из Рязани и Воронежа обменялись опытом
Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 14:32
Просмотров: 46
Общество
Версия для печати

Жителей Рязанской области просят помочь в поисках 17-летнего Сергея Пешкова

Жителей Рязанской области просят помочь в поисках 17-летнего Сергея Пешкова

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает о том, что разыскивается воспитанник Бобровской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (Воронежская область) 17-летний Сергей Пешков.

Следствием установлено, что утром 3 мая прошлого года самовольно покинул школу-интернат и до настоящего момента его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, короткие, уши оттопырены в верхней части, лицо худое, нос прямой, губы толстые с выступающей нижней губой, глаза светлые.

Был одет: спортивные штаны, серая футболка, обут в кроссовки белого цвета.

Сергей Пешков с детства состоит на учете у врача психиатра. Может представиться другим именем и сообщить иные ложные сведения о себе.

По факту безвестного исчезновения Сергея Пешкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить СУ СК России по Воронежской области по телефону – 8-(473) 255-22-50 или по телефонам следственного управления по Рязанской области: 8 (4912) 28-04-69, 8 (4912) 21-81-69.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
14:20
Игроки главной хоккейной команды Рязанской области в составе ярославского «Локомотива» продолжают борьбу за награды чемпионата России
14:17
Организованные перевозки детей на спортивные соревнования за пределы Рязанской области должны осуществляться строго по закону
13:38
Сеть поликлиник в Рязани будет расширяться
13:14
С улиц и дорог Рязани продолжают убирать мусор и грязь
12:40
35 процентов жителей Рязанской области систематически занимаются физкультурой и спортом
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы