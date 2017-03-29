Жителей Рязанской области просят помочь в поисках 17-летнего Сергея Пешкова

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает о том, что разыскивается воспитанник Бобровской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (Воронежская область) 17-летний Сергей Пешков.

Следствием установлено, что утром 3 мая прошлого года самовольно покинул школу-интернат и до настоящего момента его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, короткие, уши оттопырены в верхней части, лицо худое, нос прямой, губы толстые с выступающей нижней губой, глаза светлые.

Был одет: спортивные штаны, серая футболка, обут в кроссовки белого цвета.

Сергей Пешков с детства состоит на учете у врача психиатра. Может представиться другим именем и сообщить иные ложные сведения о себе.

По факту безвестного исчезновения Сергея Пешкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить СУ СК России по Воронежской области по телефону – 8-(473) 255-22-50 или по телефонам следственного управления по Рязанской области: 8 (4912) 28-04-69, 8 (4912) 21-81-69.