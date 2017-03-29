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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 14:58
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Общество
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В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам

О том, когда это произойдет и по каким правилам, шла речь на заседании «круглого стола», прошедшего сегодня в областной библиотеке имени Горького. Круглый стол организован Общественной палатой Российской Федерации в рамках подготовки 3-го культурного форума регионов России. Рязанская область выбрана площадкой для проведения «круглых столов» для участников форума из Центрального федерального округа. Сегодня обсуждались вопросы реализации потенциала НКО в сфере культуры и образования и возможности доступа таких организаций к бюджетным средствам.

Заседание провели член Общественной палаты РФ от Рязанской области О. Воронова, вошедшая в оргкомитет форума, и секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, ответственная за организацию подготовки Форума в Центральном федеральном округе. В обсуждении приняли участие представители федеральных органов власти в регионе, министерств и ведомств, которым Президент и Правительство РФ поручили привлечь потенциал гражданского общества для оказания социально значимых услуг населению, руководители некоммерческих организаций региона. К обсуждению проблемы подключились представители региональной власти и НКО из Тамбова и Челябинска.

О проделанной в этом направлении работе участникам «круглого стола» рассказала заместитель начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития Т. Евлампиева. Участники обсуждения внесли конкретные предложения и задали вопросы, касающиеся участия НКО в оказании социально значимых услуг. Заместитель министра территориальных образований и общественных объединений Рязанской области В. Коробкин рассказал о том, что сейчас в регионе разрабатывается порядок и критерии оценки качества оказания таких услуг социально ориентированными некоммерческими организациями.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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