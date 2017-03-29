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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 15:04
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Рязанцы и жители области, придумавшие свой проект по улучшению среды проживания, смогут рассчитывать на финансовую помощь из областного бюджета

С апреля начнется прием заявок от населения по региональной программе развития местного самоуправления и гражданского общества. Инициативные группы граждан могут обратиться в органы МСУ с разными проектами благоустройства территории. И получить субсидии из бюджета на воплощение своей мечты. Где-то хотят обустроить родник или установить скамейки, где-то остро необходима парковка для автомобилей, а кто-то мечтает об озеленении придомовых территорий. Тогда нужно проводить сход жителей, принимать решение и направлять заявление в сельскую, районную или городскую администрацию. Необходимое условие – частичное софинансирование (в размере 10 процентов стоимости) проекта.

– В 2017 году программой поддержки местных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления предусмотрена реализация 25 проектов стоимостью до 500 тыс. рублей каждый. Важна, конечно, не формальная раздача средств, а помощь жителям, действительно настроенным на благоустройство и желающим внести свой посильный вклад в это дело, – сообщила заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Анна Рослякова на заседании общественного совета министерства.

Рязанская область изучила опыт регионов, где местные инициативы поддерживаются финансово, и сейчас во всех муниципальных образованиях идет подготовка соответствующих документов. В апреле администрации начнут принимать заявки от жителей.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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