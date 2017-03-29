Предпринимательница из Рязани не доплатила более 1,3 миллиона рублей налогов

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

По данным следствия, в 2015 году в Рязани предпринимательница не включила в налоговую декларацию сведения о доходе от продажи недвижимости и уклонилась от уплаты налога на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений ФНС России и МВД России. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры к возмещению причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.