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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 15:35
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Культура
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Официальную регистрацию рязанского «Фотодома» отметили выставкой работ Евгения Каширина

Автор фото: Татьяна Клемешева | Официальную регистрацию рязанского «Фотодома» отметили выставкой работ Евгения Каширина
Фото: Татьяна Клемешева.

Экспозиция «Рязань и рязанцы» открылась в фойе здания администрации города по инициативе Фонда сохранения рязанской фотографии. Это снимки, которые должны были стать последней частью одноименного альбома Каширина. Для профессионалов и любителей фотографии эта выставка – повод отметить регистрацию будущего рязанского «Фотодома» как культурного объекта.

Гостей выставки приветствовали глава администрации города Олег Булеков, начальник управления культуры администрации Евгения Власова, куратор проекта, член Союза фотохудожников России Андрей Карев и директор «Фотодома» Виктория Филиппова. Олег Булеков поблагодарил всех, кто помогает будущему центру открыться, в том числе обычных горожан. «Я уверен, «Фотодом» станет центром притяжения, в том числе для туристов», – отметил глава администрации.

«Рязань и рязанцы» – это экспозиция, в которую вошли более 20 фотозарисовок городской жизни. Первое издание одноименного альбома работ Евгения Каширина вышло в 2007 году. На данный момент Фонд сохранения рязанской фотографии, носящий имя фотохудожника, запустил проект, в рамках которого каждый может вложить свои средства и получить переиздание раритетного альбома. Музейно-выставочный центр «Фотодом» на Почтовой, 58 откроется в конце июля этого года.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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