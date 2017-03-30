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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 15:51
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Власть
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Регион готов оказать помощь Рязани в ремонте теплосетей

Автор фото: Александр Королев | Регион готов оказать помощь Рязани в ремонте теплосетей
Фото: Александр Королев.

Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции в правительстве области. Отвечая на вопрос о возможных путях решения проблемы изношенности теплосетей областного центра, глава региона сказал, что делать это нужно, в первую очередь, по программе реконструкции и ремонта.

Если у города не хватает средств – постараемся помочь. Возможно привлечение и инвестиционных средств, – сказал Николай Любимов.

Вместе с тем врио губернатора четко дал понять, что, если кто-то хочет получить сети в собственность или в долгосрочную аренду, чтобы диктовать условия городу, этого не будет. Передача теплосетей в концессию – возможный вариант решения проблемы. Однако, как подчеркнул Николай Любимов, работать регион намерен только с проверенным концессионером, хорошо зарекомендовавшим себя в других регионах.

Нужно аккуратно подходить к выбору концессионера. Придет хороший игрок, который зарекомендовал себя в таких же проектах в других регионах, тогда да, будем рассматривать его. Но пока можно рассчитывать только на бюджетные деньги для ремонта сетей, – отметил глава региона.

Врио губернатора добавил, что знаком с жалобами горожан на плохое отопление.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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