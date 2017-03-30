За «Неделю добра» рязанцы собрали более 4100 килограммов корма для бездомных животных

Как сообщает сайт администрации города, в акции по оказанию помощи безнадзорным животным, находящимся на попечении городской службе по контролю за безнадзорными животными «Неделя добра» приняли участие порядка 15 000 человек – учащиеся и воспитанники 83 муниципальных образовательных учреждений города, а также их родители и педагоги.

Акция проводилась с 6 по 28 марта. За это время ее участники собрали более 4 100 килограммов корма и круп для подопечных муниципальной службы. В этом году «Неделя добра» проходила в третий раз и была приурочена к Году экологии в Российской Федерации.

Фото с сайта администрации Рязани.