Сергей Пупков возглавил комитет Рязанской облдумы по социальным вопросам

На заседании Рязанской областной Думы 29 марта руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Сергей Пупков был избран председателем комитета по социальным вопросам.

Напомним, должность была вакантной полгода, с тех пор как прежний председатель комитета, представитель «Единой России» Лариса Тюрина перешла на работу в Совет Федерации ФС РФ.

Сергей Пупков в действующем созыве облдумы работал на постоянной основе заместителем председателя комитета по экономическим вопросам. Прежде чем занять новый пост, на который он сам предложил свою кандидатуру, Пупков в установленном порядке отказался от своей прежней должности.