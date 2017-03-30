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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 16:37
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Власть
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Сергей Пупков возглавил комитет Рязанской облдумы по социальным вопросам

На заседании Рязанской областной Думы 29 марта руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Сергей Пупков был избран председателем комитета по социальным вопросам.

Напомним, должность была вакантной полгода, с тех пор как прежний председатель комитета, представитель «Единой России» Лариса Тюрина перешла на работу в Совет Федерации ФС РФ.

Сергей Пупков в действующем созыве облдумы работал на постоянной основе заместителем председателя комитета по экономическим вопросам. Прежде чем занять новый пост, на который он сам предложил свою кандидатуру, Пупков в установленном порядке отказался от своей прежней должности.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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