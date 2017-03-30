Утвержден состав общественного совета при Рязанской областной Думе

Кандидатуры членов общественного совета при региональном парламенте депутаты облдумы утвердили на заседании 29 марта.

В общественный совет при Рязанской областной Думе вошли семь представителей общественных некоммерческих организаций:

Валерий Конопацкий (от Рязанской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов),

Анатолий Павлухин (от Рязанской городской общественной организации ветеранов Академии права и управления ФСИН России),

Дарья Попкова (от Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»),

Марина Пронина (от Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество слепых»),

Андрей Рязанцев (от Рязанской региональной общественной организации «Учителя за духовность и нравственность»),

Станислав Сливин (от Рязанского областного союза организаций профсоюзов),

Павел Яковлев (от Рязанского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»).