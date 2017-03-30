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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 16:38
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Спорт
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Обладателями «золота» и «серебра» в чемпионате Рязанской области по мини-футболу стали «Экология дома» и «Вятичи»

Проведен финальный матч соревнований. «Экология дома» переиграла команду «Вятич» – 5:3. В дружине-победительнице два гола забил Антон Шкапов, отличились также Иарзани Сафоян, Артем Синдяков и Андрей Макарочкин. Проигравшие ответили тремя точными ударами в исполнении Евгения Черноусова, Владислава Симакова и Сергея Курицына. Золотые медали в итоге завоевали Алексей Гриштаков, Алексей Шустов, Артем Шиндяков, Антон Шкапов, Иарзани и Руслан Сафояны, Андрей Макарочкин, Руслан Султанов, Станислав и Дмитрий Климашины, Николай Голованов, Александр Машнинов, Евгений Лановой и Александр Ковряков. Обладателями серебряных наград стали Олег Тарасов, Евгений Черноусов, Артем Самутичев, Павел Таекин, Владислав Симаков, Сергей Курицын, Александр Строков и Виталий Сухов.

Судьба «бронзы» решится завтра, 30 марта. В 20.00 на площадку спорткомплекса «Арена Атрон» выйдут футболисты «Квандо» и «Автоимпорта». Вход для болельщиков – свободный.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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