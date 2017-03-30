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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 16:39
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Спорт
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Лучшая лыжница Рязанской области Наталья Матвеева завоевала вторую медаль на чемпионате России в Ханты-Мансийске

В программе очередного соревновательного дня, 29 марта, на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате страны по лыжным гонкам был командный женский спринт. К его заключительному этапу определилась тройка лидеров. Перед последним кругом разрыв между третьим и четвертым местами увеличился до шести секунд.

Попытку убежать от соперниц предприняла Юлия Белорукова – гонщица, которая вместе с Матвеевой завоевала «серебро» на недавнем чемпионате мира. Ее темп Наталья удержать не смогла. Сказалась, конечно, усталость: накануне Матвеева бежала индивидуальную десятикилометровую гонку, а Белорукова эту дистанцию пропускала, и естественно, сил у нее оставалось больше.

Вопрос о победителе был решен метров за триста до финиша. Чемпионками стали Юлия Белорукова и Ольга Царева, выступавшие за Республику Коми. Представительница Рязанского регионального центра спортивной подготовки Наталья Матвеева и москвичка Полина Ковалева финишировали вторыми, «бронза» досталась Наталье Ильиной и Наталье Непряевой из Московской области.

Это уже вторая медаль представительницы Рязанского регионального ЦСП на российском чемпионате, ранее она выиграла индивидуальный спринт.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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