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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 16:54
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Власть
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События Года экологии в Рязани обсудили участники заседании коллегии горадминистрации

Не менее важной темой стала подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Заседание провел глава администрации Рязани Олег Булеков. На сегодняшний день в Рязани проживают 6422 ветерана различных категорий – участники, инвалиды ВОВ, вдовы, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Из них непосредственных участников военных действий – 639 человек.

Руководители структурных подразделений проинформировали членов коллегии о ходе подготовки к празднованию годовщины Дня Победы в Рязани. В частности, речь шла об акциях, разрабатываемых непосредственно для ветеранов, о работах по благоустройству памятников, мемориальных комплексов и воинских захоронений, уборке и украшению города, а также программе торжеств, старт которым дает гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Салют, Победа!», который по традиции вот уже 17-й год подряд проходит в начале апреля в Рязани.

О реализации на территории города проектов, посвященных Году экологии, участникам заседания доложила заместитель главы администрации Ольга Свинцова. Кроме информации о проведенных и планируемых акциях, она заявила о создании Общественного совета по экологии при администрации Рязани. Ближайшее заседание нового органа запланировано на апрель этого года.

Источник: сайт администрации Рязани

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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