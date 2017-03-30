События Года экологии в Рязани обсудили участники заседании коллегии горадминистрации

Не менее важной темой стала подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Заседание провел глава администрации Рязани Олег Булеков. На сегодняшний день в Рязани проживают 6422 ветерана различных категорий – участники, инвалиды ВОВ, вдовы, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Из них непосредственных участников военных действий – 639 человек.

Руководители структурных подразделений проинформировали членов коллегии о ходе подготовки к празднованию годовщины Дня Победы в Рязани. В частности, речь шла об акциях, разрабатываемых непосредственно для ветеранов, о работах по благоустройству памятников, мемориальных комплексов и воинских захоронений, уборке и украшению города, а также программе торжеств, старт которым дает гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Салют, Победа!», который по традиции вот уже 17-й год подряд проходит в начале апреля в Рязани.

О реализации на территории города проектов, посвященных Году экологии, участникам заседания доложила заместитель главы администрации Ольга Свинцова. Кроме информации о проведенных и планируемых акциях, она заявила о создании Общественного совета по экологии при администрации Рязани. Ближайшее заседание нового органа запланировано на апрель этого года.

Источник: сайт администрации Рязани