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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 16:58
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Общество
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Жители Рязанской области смогут сообщать о нарушениях охраны труда на стройплощадках с помощью мобильного приложения

Как сообщает представитель Государственной инспекции труда в Рязанской области, пользователям мобильных телефонов стало доступно бесплатное приложение «Я–инспектор». Оно позволяет любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан на стройплощадках, зафиксировать его на свой телефон и сообщить в Государственную инспекцию труда в регионе (Роструд).

Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для смартфонов («GooglePlay» и «AppStore»).

Создатели приложения проанализировали наиболее травмоопасные нарушения и выбрали те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. На первом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений, как отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок.

Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте Роструда в разделе регионы – Государственная инспекция труда в Рязанской области.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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