Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области

На заседании были рассмотрены результаты мониторинга развития наркоситуации в регионе. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся реализации государственной антинаркотической политики. Речь, в частности, шла об эффективности принимаемых мер по противодействию потреблению и незаконному обороту наркотиков, предотвращении преступлений, связанных с их нелегальными поставками в регион.

Антинаркотическую работу необходимо активизировать. Нужно разрабатывать и внедрять новые подходы к ее организации, использовать современные, более эффективные методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств, – подчеркнул глава рязанского региона Николай Любимов.

На заседании глава рязанского региона обозначил ряд приоритетных задач по совершенствованию антинаркотической работы в дальнейшем.

Источник: сайт правительства Рязанской области