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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 16:59
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Власть
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Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области

На заседании были рассмотрены результаты мониторинга развития наркоситуации в регионе. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся реализации государственной антинаркотической политики. Речь, в частности, шла об эффективности принимаемых мер по противодействию потреблению и незаконному обороту наркотиков, предотвращении преступлений, связанных с их нелегальными поставками в регион.

Антинаркотическую работу необходимо активизировать. Нужно разрабатывать и внедрять новые подходы к ее организации, использовать современные, более эффективные методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств, – подчеркнул глава рязанского региона Николай Любимов.

На заседании глава рязанского региона обозначил ряд приоритетных задач по совершенствованию антинаркотической работы в дальнейшем.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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