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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 17:26
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Общество
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Из России депортируют строптивого студента рязанского вуза

Как сообщает сайт УМВД России по области, в конце прошлого года в полицию поступила информация о том, что гражданин одной из стран Средней Азии, обучающийся в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени А.П. Костычева, ведется себя агрессивно. В общежитии иностранец конфликтовал с другими студентами и высказывал угрозы физической расправы. На замечания преподавателей молодой человек не реагировал. Полицейские провели проверку и выяснили, что дебошир также является приверженцем идей радикального толка, а на своей странице в социальной интернет-сети пропагандирует символику запрещенной на территории Российской Федерации организации.

За это нарушение он в конце 2016 года был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ. Полицейские собрали материалы, на основании которых в марте этого года в отношении иностранного гражданина Министерством внутренних дел РФ было принято решение о нежелательности его пребывания на территории страны.

В настоящее время иностранный дебошир отчислен из вуза и до 30 марта должен покинуть территорию Российской Федерации. Также в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в последующем въезд ему в Российскую Федерацию запрещен.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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