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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
29.03.2017, 17:40
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Общество
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Благодаря работе судебных приставов Рязанской области с начала года 822 должника не смогли выехать заграницу

Как сообщает сайт УФССП России по области, с начала года судебные приставы-исполнители вынесли и направили в органы пограничного контроля 822 постановления о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ на общую сумму свыше 578 миллионов рублей. В том числе 89 постановлений (на сумму около 16 миллионов рублей) вынесены в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего на начало этого года в пограничной службе ФСБ России на исполнении находилось более 2,7 тысячи постановлений о временном ограничении на право выезда должников из Российской Федерации.

Ограниченные в правах 49 должников погасили задолженности на сумму более 3 миллионов рублей.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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