В Рязанской области выделены деньги на «короткие» кредиты для аграриев

Решение принято на заседании Рязанской областной Думы 29 марта.

В бюджет региона внесены изменения, которые, в частности, предусматривают перераспределение средств внутри госпрограммы по развитию АПК. Около 74 млн. рублей будет направлено на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение посевных работ.

Дело в том, что в этом году из-за изменения порядка финансирования АПК многие рязанские аграрии не смогли получить краткосрочные кредиты на весенние полевые работы. Ситуация обсуждалась недавно на совещании с главой региона Николаем Любимовым. Тот дал поручение министерствам финансов и сельского хозяйства области изыскать возможность оказания финансовой поддержки аграриям из областного бюджета. И вот решение принято.

Как отметил председатель комитета по аграрным вопросам Георгий Свид, принятый закон очень важен для аграриев.

– Сложилась очень серьезная обстановка в сельском хозяйстве из-за отсутствия по Рязанской области «коротких» кредитов на проведение сезонных работ. Понятно, что у сельхозпредприятий не хватает оборотных средств, чтобы качественно провести весенние полевые работы. Каждый год предприятия брали субсидированные «короткие» кредиты, а в этом году из-за изменения порядка субсидирования их нет. Коммерческие же кредиты слишком дорогие. Теперь эта проблема решена, – пояснил Георгий Свид.

Кроме того, принимая поправки в бюджет, депутаты рекомендовали правительству области найти дополнительные средства на поддержку АПК. 40 млн. рублей потребуется на осень – для успешного завершения сезона по итогам первого полугодия 2017 года, – опять же на субсидирование «коротких» кредитов. И около 74 млн. рублей правительству рекомендовано изыскать в третьем квартале 2017 года на достижение целевых показателей по программе развития АПК.