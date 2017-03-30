За прогулы заседаний депутаты Рязанской облдумы поплатятся рублем

На заседании регионального парламента 29 марта приняты изменения в два документа, касающиеся работы депутатского корпуса, – в областной Закон «О статусе депутата Рязанской областной Думы» и в Регламент областной Думы.

Как отметил заместитель председателя заксобрания региона Михаил Кривцов, оба законопроекта были поддержаны членами всех четырех фракций облдумы единогласно.

– Мы определили обязанности депутата в обязательном порядке участвовать в работе комитетов, в заседании Думы, вести прием граждан. Определены не только обязанности, но и ответственность за их невыполнение. Так, если человек по неуважительной причине отсутствовал на трех заседаниях комитета, его исключают из состава комитета. Если он не состоит ни в одном из комитетов, выносится решение о прекращении его депутатских полномочий. Если депутат потерял связь с избирателями, то есть не проводит прием граждан или проводит реже, чем раз в два месяца, фракция также инициирует решение о прекращении депутатской деятельности. Если депутат не явился на заседание комитета или Думы по неуважительной причине, об этом через сеть Интернет информируется избиратель, – рассказал Михаил Кривцов.

В списке уважительных причин будут отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, также уважительными комитетом могут быть признаны и другие основания.

На депутатов, которые работают на постоянной основе, за прогулы налагается, кроме того, материальная ответственность: пропустил по неуважительной причине заседание Думы – недополучишь треть зарплаты, заседание комитета – ее десятую часть.

– В общем-то у нас нет злостных нарушителей, но тем не менее это повысит и дисциплину, и ответственность, это улучшит связь с избирателями и будет способствовать поднятию авторитета нашей Думы, – подчеркнул Михаил Кривцов.