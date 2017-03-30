За неделю предприятия-должники в Рязанской области погасили задолженность по зарплате на сумму более 39 миллионов рублей

По данным оперативного мониторинга, проводимого министерством труда и занятости населения области, за прошедшую неделю предприятиями региона была погашена просроченная задолженность по заработной плате в размере 39,5 млн. руб. Деньги были выплачены сотрудникам 4 организаций в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых. Минтрудом региона совместно с государственной инспекцией труда области и прокуратурой была проведена индивидуальная работа с руководителями каждого предприятия.

Согласно данным Росстата по наименьшему значению просроченной задолженности по заработной плате на 1 марта 2017 года Рязанская область занимает 9 место среди субъектов Центрального федерального округа и 38 – среди субъектов РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области