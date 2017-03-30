Врио губернатора Николай Любимов: «В Рязанской области много не раскрученных брендов, которые привлекательны для туристов»

29 марта врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в ходе пресс-конференции рассказал о перспективах туристической отрасли региона

Глава рязанского региона Николай Любимов отметил: «В Рязанской области много не раскрученных брендов, которые привлекательны для туристов». Он подчеркнул, что необходимо активно заниматься популяризацией достопримечательностей, мест, связанных с именами знаменитых земляков, организовывать рекламные кампании с тем, чтобы как можно больше людей имели достаточную информацию о туристическом потенциале области.

По словам Николая Любимова, вопросам развития туризма будет уделяться большое внимание. В регионе уже есть примеры успешно реализующихся инвестпроектов в этой сфере, и планируется дальнейшее привлечение бизнеса в развитие туристической инфраструктуры, сохранение существующих объектов культурного наследия. Как отметил Николай Любимов, необходимо бережно относиться к памятникам истории и культуры Рязанской области, учитывать ограничения и охранные обязательства в планировании городской застройки.

Глава региона подчеркнул, что наряду с приведением в порядок архитектурных памятников необходимо активно заниматься благоустройством мест отдыха горожан. «Территорию общественного пространства уменьшать нельзя, это концепция, которой мы будем придерживаться в дальнейшем», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что надо создавать новые парки, скверы, пешеходные зоны в жилых микрорайонах. «В этой работе надо советоваться с людьми, опираться на их мнение. Это принципиально», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области