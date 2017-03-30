Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области

На заседании сегодня обсуждались вопросы, касающиеся работы по противодействию коррупции в регионе. В частности, были рассмотрены меры, которые принимаются в регионе для предупреждения коррупционных проявлений в сфере организации закупок для государственных и муниципальных нужд, а также в жилищно-коммунальном секторе.

В ходе заседания глава региона Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности превентивной работы по противодействию коррупции.

Стоит задача – четко определить существующие проблемы и выработать необходимые меры, которые позволят вести в дальнейшем системную работу по устранению и недопущению коррупционных проявлений, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области