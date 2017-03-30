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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Шестая полоса
Культура
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Это коммунальная, коммунальная квартира…

Рязанские актеры отметили Международный день театра капустником
Автор фото: Александр Королев | Это коммунальная, коммунальная квартира…
Фото: Александр Королев.

На сцене театра драмы прошел театральный капустник «Четыре комнаты за четвертой стеной», посвященный Международному дню театра. Все театры города отмечали профессиональный праздник в большой коммунальной квартире с общей кухней, душевой, одним телефоном на всех и бесконечным ремонтом. Зрителей порадовали творческие подарки, фантазии и импровизации, шуточные номера разных жанров, пародии, танцы и песни. Каждый театр подарил зрителям свой капустник.

Гостей в этот вечер встречали на сцене «старые работники культуры» – Александра Немировна Примеряйка и Белла Станиславовна Номерок. Эти дамы знают о театре все, и даже больше. Александра Немировна (она же Шура Косая Бейка) на Финской войне потеряла глаз, на Гражданской – нашла. Обожает молодых артистов и выдает им наряды вне очереди. Знает о моде все, но молчит. На одной из примерок пришила начинающую актрису. Белла Номерок уверяет, что была знакома с Чарли Чаплином, пережила личную драму с Антоном Чеховым. Фраза Станиславского «Театр начинается с вешалки» была произнесена в ее присутствии и даже в ее адрес.

В шумную «театральную коммуналку» заглянули официальные лица. На капустнике побывал вместе с супругой временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

– Мы будем обязательно поддерживать театры, это одно из стратегических направлений нашего развития. Чем лучше театры, тем комфортнее чувствуют себя жители. Потому что человек живет не только материальной, но и духовной пищей, – отметил глава региона. – Хотелось бы пожелать нашим театрам ярких постановок выглядеть на российской театральной сцене так, чтобы москвичи и петербуржцы приезжали посмотреть наши спектакли.

Глава региона наградил знаком губернатора «За усердие» Сергея Панкратова, заместителя директора по хозяйственной части областного тетра кукол.

Министра культуры и туризма области Виталия Попова попросили на сцене ответить на телефонный звонок. Подняв трубку, Виталий Юрьевич был приятно удивлен – ему предложили роль Кота Леопольда. Начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова, присев на сцене на деревянную скамейку, даже не предполагала, что артисты предложат ей способ сбора денег для проведения очередного Дня города – с шапкой на улице.

– Нам приятно, что театры снова собрались вместе. Театр – один из самых живых видов искусства, он как старый добрый рок всегда жив, потому что в театре есть живые эмоции на сцене и живая реакция в зале. Что главное для артиста, что главное для театра? Конечно, сопереживание и любовь зрителей, каждый из которых влюблен в свой рязанский театр, – говорит председатель регионального Союза театральных деятелей Константин Кириллов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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